GCSEs: Calderdale results in full

Students around Calderdale are receiving their GCSE results today (Thursday).

Keep checking here throughout the day for the results in full as they come in.

Lightcliffe Academy

R Aaron 12 (11); L Acklam 2 (1); G Acton 11 (11); P Adey 9 (6); J Aldin 10 (5); K Ali 9 (3); E Aram 9 (1); B Asquith 9 (3); B Atkinson 10 (3); D Bagnall 10 (4); D Bagshaw 9 (4); M Baig 8 (2); C Bailey 9 (8); K Baker 10 (3); M Barlow 9 (6); E Barnes 10 (9); C Barraclough 9 (6); J Barraclough 10 (6); C Barrand 9 (0); C Barrett 10 (2); G Benson 9 (8); M Benson 8 (4); C Bickerstaffe 8 (4); M Binns 10 (9); T Birch 8 (6); M Bird 9 (0); S Boggis 10 (3); R Bolland 12 (11); M Booth 11 (10); L Bradley 9 (9); N Bramald 9 (9); L Bray 8 (0); M Brearley 9 (7); C Breen 9 (6); P Broadbent 11 (10); D Broughton 10 (8); C Brunning 8 (5); A Buchan 9 (4); J Burke 2 (0); M Butler 10 (10); M Butterfield 10 (8); O Butterworth 7 (4); S Buttery 7 (0); M Call 10 (8); K Chetka 8 (7); G Clarke 10 (10); B Clarkson 9 (1); H Codling 10 (10); M Coles 10 (10); E Collins 8 (8); G Collins 9 (2); C Comer 9 (9); J Coyne 10 (6); L Crabtree 11 (8); A Crowther 10 (6); R Crowther 9 (6); M Cummings 10 (9); L Curtis 8 (0); F Daly 12 (11); G Dance 9 (0); L Darvill 11 (11); I Davis 9 (9); A Dedman 10 (7); E Defty 12 (12); O Dennison 12 (11); T Devanney 13 (12); A Dickinson 8 (2); J Dixon 10 (5); J Dove 8 (1); E Drummond 7 (6); A Dunne 9 (9); J Edmondson 11 (8); L Ellis 8 (1); B Etheridge 8 (2); E Fawthrop 11 (11); C Fillingham 9 (4); E Finnon 10 (6); C Firth 8 (4); J Firth 10 (8); N Fletcher 11 (3); J Foster 9 (1); D Foulds 8 (3); J Fountain 4 (0); J Frankland 8 (2); L Fraser 10 (3); E Gajic 10 (9); C Galvin 7 (1); J Gammell 9 (2); J Gee-Coates 11 (9); I Gibson 10 (4); E Gill 11 (10); A Gilmartin 11 (11); E Gilmour 8 (5); M Gledhill 8 (5); J Gott 10 (9); T Grace 9 (0); I Green 8 (2); T Greenwood 10 (1); M Gregg 9 (7); D Hague 10 (8); N Haigh-Ali 9 (6); T Hainsworth 11 (11); J Hampshire 10 (4); I Harding 10 (10); L Hardwick 9 (7); L Hargreaves 8 (3); O Harker 12 (10); B Harris 7 (1); A Harrison 9 (8); M Harrison 8 (7); L Hartley 11 (11); L Hawkes 9 (6); C Hawksworth 12 (12); J Hawley 11 (9); M Heath 9 (7); J Helliwell 12 (11); M Herbert 7 (5); L Heyhoe 11 (10); L Highley 8 (1); A Holdsworth 9 (8); J Holdsworth 11 (10); J Hollis 11 (9); E Holt 8 (1); K Hooton 9 (7); B Horner 9 (3); J Hough 10 (8); B Illingworth 9 (5); W Ingham 9 (7); A Iqbal 8 (4); A Jablonska 10 (1); B Jackson 9 (0); J Jackson 1 (0); K James 7 (1); W James 6 (1); A Javid 11 (9); D Johnson 10 (0); L Jordan 9 (4); E Jowett 9 (7); T Kasaira 9 (8); E Kaye 11 (7); Z Kelly 9 (8); D Kowalczyk 10 (5); K Lacey 9 (4); A Lam 10 (6); R Lanfear 10 (10); C Large 11 (10); M Lawless 2 (0); K Lawn 9 (0); K Lawton 9 (6); E Leaper 11 (8); D Lee 9 (6); D Loach 7 (3); J Lodge 11 (11); H Lofts 7 (1); V Lund 10 (5); J Macdonald 8 (0); A Madgewick 10 (9); T Marsh 9 (5); J Marshall 11 (11); J Marshall 9 (0); C Martin 8 (4); E Maude 9 (0); M McConnell 9 (8); A McDowell 10 (6); B McGibbon 10 (8); C McGuire 9 (1); A McVay 10 (9); L Milburn 10 (10); J Mistry 9 (1); C Mitchell 7 (0); F Mitchell 8 (1); L Mitchell 8 (1); A Moore 1 (0); L Moorhouse 10 (3); R Moran 10 (10); K Moran-Paine 9 (2); B Mottram 10 (9); T Mottram 9 (5); O Moylan 11 (10); K Mullen 10 (9); M Murphy 8 (3); E Murray 9 (5); C Neal 12 (9); S Newby 8 (5); C Nickerson 9 (3); J Opie 9 (6); G Panesu 10 (5); C Pearson 8 (0); I Perrett 10 (8); E Piper 10 (8); S Pollard 9 (5); B Poston 6 (0); J Potter 10 (10); E Price 8 (2); T Pridmore 9 (6); D Proctor 11 (8); K Ramsden 10 (1); L Redmond 9 (9); D Richardson 7 (0); J Riley 10 (10); C Robinson 10 (9); J Robinson 7 (2); C Rose 10 (4); C Round 10 (7); K Russell 9 (3); C Sales 9 (5); G Scahill 9 (7); B Scholes 10 (9); C Scott 10 (10); E Senior 9 (7); Q Shahid 11 (10); C Shaw 7 (2); E Shaw 10 (7); E Shawmarsh 11 (11); E Shepherd 9 (6); H Shepherd 9 (4); M Shore 10 (9); J Smith 10 (3); M Smith 10 (3); N Smith 8 (0); L Smythe 12 (9); H Snowden 10 (9); L Snowden 8 (7); J Stanworth 11 (8); E Steinberg 9 (3); B Stringer 12 (11); M Sugden 9 (0); C Sutcliffe 9 (6); O Sykes 9 (8); B Takhar 7 (0); B Taylor 10 (3); B Taylor 10 (7); F Teale 11 (10); K Thomas 8 (1); O Thompson 9 (7); B Thoseby 9 (1); N Titterington 8 (1); J Todd 10 (9); L Town 11 (9); N Tully 8 (2); C Visciano 9 (2); C Waite 11 (11); H Walsh 9 (5); H Walsh 11 (8); M Walsh 9 (9); C Ward 9 (4); B Watson 9 (8); K West 10 (8); C Whitehead 10 (10); I Whiteley 9 (9); L Whitwell 9 (8); J Whitworth 11 (7); K Wiacek 8 (7); H Wilczynski 10 (10); C Wilkinson 11 (5); D Wilson 9 (7); J Wilson 10 (0); A Womersley 10 (8); O Womersley 11 (11); J Woodcock 10 (9); D Wray 10 (8); H Wrightson 10 (7);

Calderdale College

A Afzal 1 (0); A Ahmed 1 (0); A Akcadag 1 (0); A Akram 1 (0); A Ali 1 (0); A Ali 1 (0); A Ali 2 (0); A Ali 2 (0); A Barker 1 (0); A Barrett 1 (0); A Broadbent 1 (0); A Cahill 1 (0); A Carter 1 (1); A Clark 1 (1); A Clarke-Benson 1 (0); A Cockroft 1 (1); A Corner 2 (0); A Dale 1 (0); A Dennison 1 (0); A Dewhirst 1 (0); A Ghafoor 1 (0); A Ghelichi 1 (1); A Gillson 1 (0); A Gleadell 1 (1); A Gonzalez 1 (1); A Graydon 1 (0); A Green 1 (0); A Green 1 (0); A Greenwood 1 (0); A Gulab 1 (0); A Haggerty 1 (0); A Hamilton 1 (0); A Harrison 1 (0); A Hartley 1 (0); A Herron 1 (1); A Holden 1 (0); A Hussain 2 (0); A Hussain 1 (0); A Jackson 1 (0); A Janes 1 (1); A Javid 2 (0); A Javid 1 (0); A Jessop 1 (0); A Johnson 2 (0); A Justice 1 (0); A Kenny 1 (0); A Khan 1 (0); A Kirton 1 (0); A Knapton 1 (1); A Lord 1 (1); A Luke 1 (0); A Mahmood 1 (0); A Mahmood 1 (0); A Mahmood 2 (0); A Manas 2 (0); A McBride 1 (1); A McCann 1 (0); A Moore 2 (0); A Nasir 0 (0); A Natkaniec 1 (1); A Orenc 1 (0); A Perwaiz 2 (2); A Pope 1 (0); A Pytlok 2 (0); A Qadir 1 (0); A Rauf 2 (0); A Reynolds 1 (0); A Roberts 2 (0); A Roberts 2 (0); A Rogers 1 (0); A Roper 2 (1); A Ryan 1 (0); A Smith 1 (1); A Spencer 1 (0); A Suter 1 (0); A Swales 2 (0); A Tait 1 (0); A Thornton 2 (1); A Turner 1 (1); A Worsick 1 (0); B Acklam 0 (0); B Aspinall 1 (0); B Atkinson 1 (0); B Attwell 1 (1); B Cameron 1 (0); B Charles 1 (1); B Clewley 1 (0); B Clough 1 (0); B Comer 0 (0); B Davis 1 (0); B Demkowicz 1 (1); B Donnelly 1 (0); B Farooq 2 (0); B Grannan 0 (0); B Ioannou 1 (0); B Khan 1 (1); B Larkin 2 (0); B Lee 1 (0); B Leech 1 (0); B Lister 1 (1); B Lumb 1 (0); B Madin 1 (1); B Maguire 2 (1); B McGee 1 (0); B Mehmood 1 (0); B Minchin 1 (1); B Moulson 2 (0); B Nichols 1 (0); B Pilling-Davis 1 (1); B Podmore 0 (0); B Powell 1 (1); B Reilly 0 (0); B Saville 2 (0); B Sutcliffe 2 (1); B Thickett 1 (0); B Wignall 1 (0); B Wilson 1 (0); C Abrahams 1 (0); C Ambler 1 (0); C Armstrong 1 (1); C Armstrong 1 (1); C Bailey 1 (0); C Baxter 1 (1); C Bostock 1 (1); C Brunning 2 (1); C Coulthard 0 (0); C Crossley 1 (0); C Cutts 1 (0); C De Jersey 1 (0); C Eckersley 1 (1); C Farries 0 (0); C Fielding 1 (0); C Flavell 1 (0); C Goldthorpe 1 (1); C Gregory 1 (0); C Grice 1 (0); C Groggins 1 (0); C Hanson 2 (0); C Hellawell 1 (0); C Hutton 1 (0); C Jackson 1 (0); C Jennings 1 (1); C Jennings 1 (0); C Kay 1 (0); C Lobban 0 (0); C MacKinven 1 (1); C Marsden 1 (0); C McGow 1 (0); C Moses 2 (0); C Murphy 1 (1); C Noble 1 (0); C Norman 1 (0); C Norman 1 (0); C Oddy 1 (0); C O’Farrell 1 (1); C Owen 1 (0); C Pamment 1 (0); C Pearson 1 (0); C Pettinger 1 (0); C Phillips 1 (1); C Prince 1 (0); C Purnell 1 (0); C Race 1 (0); C Raw 1 (0); C Robertshaw 1 (1); C Rowley 0 (0); C Segado Marsh 1 (0); C Swift 1 (0); C Talpau 2 (1); C Taruvinga 1 (0); C Taylor 1 (0); C Wade 1 (0); C Walker 1 (1); C Walker 0 (0); C Whitcombe 2 (0); C Wilkinson 1 (0); C Woodhouse 1 (0); D Armstrong 1 (0); D Bango 1 (0); D Batley 1 (0); D Blakey 1 (0); D Brereton 1 (0); D Coates 2 (0); D Coleman 2 (0); D Collins 1 (0); D Goggs 1 (1); D Haley 1 (0); D Hooper 2 (2); D Ioannou 2 (0); D Jennings 1 (1); D Langley 1 (1); D Leavor 1 (0); D Leveridge 2 (2); D McCamley 1 (1); D McGee 1 (0); D McKeeman 0 (0); D Priestley 2 (1); D Salsbury 1 (0); D Shaw 2 (1); D Sivak 1 (0); D Smith 1 (0); D Stephens 1 (1); D Swinbank 1 (0); D Turner 1 (0); D Wainwright 2 (1); D Walker 2 (1); D Whylie 2 (0); E Balogova 1 (0); E Bamusi 2 (0); E Bialowas 1 (1); E Bird 1 (0); E Blowers 1 (0); E Booth 2 (0); E Carr 2 (0); E Craggs 1 (0); E Ferrier 2 (0); E Green 2 (1); E Greenhalgh 1 (0); E Haluska 1 (0); E Haughey 1 (0); E Howard 2 (0); E Hunt 1 (0); E Jennings 1 (0); E Kaye 1 (1); E Maud 1 (0); E McLean 1 (0); E McNulty 1 (0); E Mercer 1 (0); E Murphy 1 (0); E Puttaert 0 (0); E Raynor 1 (0); E Robalds 0 (0); E Robinson 2 (0); E Rose 1 (0); E Singfield 1 (0); E Spruce 1 (1); E Sugden 1 (0); E Swales 1 (0); E Thomas 2 (0); E Van-Jaarsveld 1 (0); F Akram 1 (1); F Allpress 2 (0); F Dargan-Bell 1 (1); F Khan 1 (1); F Mahmood 1 (1); F McGreal 2 (2); F Rasheed 1 (0); F Sarwar 1 (0); F Sutcliffe 1 (1); F Woodhead 1 (0); G Armsden 1 (0); G Bainbridge 1 (0); G Cull 1 (0); G Curley 1 (0); G Duggan 0 (0); G Enoe 1 (0); G Fuller 1 (0); G Haynes 1 (1); G Hennessy 1 (1); G Heyworth-Lord 2 (0); G Marshall 2 (1); G Rees 1 (0); G Smith 2 (0); G Tidswell 1 (0); H Abid 1 (0); H Ali 2 (0); H Ali 1 (0); H Amjad 1 (0); H Asghar 1 (0); H Bond 2 (2); H Clarke 1 (0); H Coning 1 (0); H Ellis 1 (0); H Hirst 1 (0); H Ilyas 1 (0); H Ishaq 2 (2); H Khan 1 (0); H Khan 1 (0); H Ledgard 2 (0); H Lumley 1 (1); H Marshall 2 (2); H Masood 2 (0); H Morgan 1 (0); H Musson 1 (0); H Nemcikova 1 (0); H O’Callaghan 1 (0); H Oxley 1 (0); H Peel 0 (0); H Rashid 1 (0); H Saeed 2 (0); H Safdar 2 (0); H Salmons 1 (0); H Siddique 1 (0); H Taylor 1 (0); H Thurley 1 (1); H Waugh 2 (1); H White 1 (0); H Wilson 2 (2); H Zahid 1 (0); I Heron 2 (1); I Hussain 1 (0); I Malik 2 (0); I Mkello 2 (0); I Parsan 1 (1); I Patrut 3 (3); I Siwinska 0 (0); I Star 1 (0); I Walmsley 1 (1); J Ahmed 1 (0); J Armstead 1 (1); J Baldwin 0 (0); J Baldwin 1 (0); J Barlow 1 (0); J Belson 1 (0); J Blackburn-Sutcliffe 1 (0); J Bokiej 0 (0); J Brezinski 2 (1); J Britten 1 (0); J Brown 1 (0); J Burke 2 (0); J Bush 1 (0); J Butterworth 1 (0); J Comer 2 (0); J Coneron 1 (1); J Conley 1 (1); J Conway 0 (0); J Corbett 1 (0); J Coultous 2 (1); J Crines 1 (0); J Crosswaite 2 (0); J Currie 1 (1); J Dinsdale 1 (0); J Downes-Richardson 2 (2); J Drahosz-Birkett 0 (0); J Duffy 1 (0); J Elliot 1 (0); J Frear 1 (0); J Galij 1 (0); J Gash 1 (1); J Gaskell 1 (0); J Gledhill 1 (0); J Godfrey 1 (0); J Graham 1 (0); J Greenwood 1 (0); J Gvuzd 1 (1); J Harding 1 (0); J Harker 1 (0); J Harron 1 (0); J Hinks 1 (0); J Hird 1 (0); J Hodgson 1 (0); J Hodson 2 (0); J Hoyle 1 (1); J Hudson 1 (0); J Hunt 2 (2); J Hussain 1 (0); J Hussain 0 (0); J Hutchinson 1 (0); J Jaseviciene 1 (1); J Johnson 1 (1); J Kay 1 (1); J Kaye 2 (1); J Kaye 1 (1); J Kent 1 (0); J Lamb 1 (1); J Lewis 1 (1); J Lovett 0 (0); J Marks-Batulis 2 (0); J Marshall 1 (1); J Matthews 1 (1); J McCarthy 1 (0); J McMillan 1 (1); J Merrington 1 (0); J Mitchell 1 (1); J Neumann 1 (1); J Noble 1 (0); J Nyari 1 (0); J Ogden 1 (0); J Oldroyd 1 (0); J O’Neill 1 (0); J Owens 1 (0); J Oxford 1 (0); J Pannell 1 (0); J Parker 1 (0); J Patchett 1 (0); J Rice 1 (0); J Richardson 2 (2); J Romain 1 (0); J Ryan 1 (0); J Ryan 2 (0); J Saxton 1 (0); J Scott 1 (0); J Shaw 1 (0); J Sheard 2 (0); J Sherlock 1 (0); J Smith 1 (0); J Smith 1 (1); J Sunderland 1 (0); J Suttle 2 (1); J Sutton 0 (0); J Sweeney 2 (0); J Swift 2 (0); J Sykes 1 (0); J Tate 1 (0); J Taylor 1 (0); J Taylor 1 (1); J Taylor 1 (0); J Taylor 2 (0); J Teasdale 1 (0); J Thompson 1 (1); J Tuck 1 (0); J Voss 1 (0); J Wade 1 (0); J Wainwright 1 (0); J Watterson 1 (0); J Watts 1 (0); J Wheildon 0 (0); J Whiteley 1 (0); J Wilcock 1 (0); J Williams 1 (1); J Wring 1 (1); J Young 1 (0); K Airey 1 (0); K Allan 1 (0); K Aspinall 2 (0); K Bottomley 1 (0); K Brearley 1 (0); K Brennan 1 (0); K Bromley 1 (0); K Butler 1 (1); K Cairns 1 (0); K Camden 1 (0); K Coulson 0 (0); K Crow 2 (1); K Dewhirst 1 (0); K Ford 1 (0); K Fris 1 (0); K Galtrey 1 (1); K Gamble 2 (2); K Haughey 1 (0); K Hicks 1 (0); K Hirst 1 (0); K Holroyd 1 (1); K Jordan 1 (0); K Kenny 1 (0); K Leech 2 (0); K Majid 1 (0); K Mapals 1 (1); K Martin 1 (0); K Mather 2 (1); K McGow 0 (0); K Nairne 1 (0); K Napier 2 (1); K Ogden 1 (0); K Ogley 0 (0); K Payne 1 (0); K Potts 2 (0); K Rhodes 1 (0); K Russell 0 (0); K Sajid 2 (0); K Santos 1 (0); K Stead 1 (0); K Sunderland 2 (0); K Sunter 1 (0); K Sutcliffe-Blinkhorn 1 (0); K Suter 1 (1); K Trenerry 1 (0); K Waldron 1 (0); K Wolny 1 (0); L Acklam 1 (1); L Barrett 2 (0); L Bates 2 (0); L Boocock 1 (0); L Brook 2 (1); L Brown 1 (0); L Cawthra 1 (0); L Chapple 1 (1); L Coneron 1 (0); L Currie 1 (0); L Cutts 1 (0); L Dempsey 1 (0); L Dignam 1 (1); L Dutson 1 (1); L Ellis 0 (0); L French 2 (0); L Garthwaite 1 (0); L Gelling 2 (1); L Geraghty 1 (0); L Gregory 1 (0); L Guest 2 (2); L Haigh 1 (0); L Harris 1 (0); L Holdsworth 1 (0); L Holmes 1 (0); L Holroyd 1 (1); L Jablonovsky 1 (1); L Jafrate 2 (1); L Janes 1 (1); L Janneh 1 (0); L Kelliher 2 (0); L Kershaw 0 (0); L Langley 1 (0); L Lortie 1 (0); L Maye 2 (1); L McKelvey 2 (1); L McLachlan 1 (0); L Mears 1 (1); L Minnock 2 (0); L Murgatroyd 1 (0); L Newham 1 (1); L Oldridge 1 (1); L Ouifaqui 1 (1); L Petty 1 (0); L Porter 1 (1); L Raynor 1 (0); L Riley 1 (1); L Scrimshaw 1 (0); L Sivyer 1 (1); L Stratford 1 (1); L Tempest-Mitchell 2 (1); L Traveller 1 (1); L Wagner 2 (1); L Watson 1 (0); L Webster 2 (0); L Wilcock 1 (0); L Williams 1 (1); M Ali 2 (0); M Alyas 2 (0); M Anda Zarzoso 2 (1); M Aslam 1 (0); M Azam 1 (1); M Baigent 1 (1); M Bassinder 2 (0); M Betony 1 (1); M Cameron-Foulger 2 (1); M Cohen 1 (0); M Crossley 1 (0); M Darr 1 (0); M Davison 2 (0); M Din 0 (0); M Doyle 1 (0); M Dunn 1 (0); M Edwards 1 (0); M Farooq 2 (0); M Fielden 1 (0); M Fogg 1 (0); M Ford 2 (1); M Freely 1 (1); M Gaffney 1 (0); M Gledhill 1 (1); M Hodgson 0 (0); M Jamil 2 (0); M Khan 1 (0); M Koman 2 (1); M Mahmood 1 (0); M Majcher 1 (1); M Martin 2 (2); M McBride 2 (0); M Meade 1 (0); M Melia 2 (1); M Michael 1 (0); M Muchechetere-Chuma 1 (1); M Ndaba 2 (0); M Parvez 1 (0); M Pearce 2 (2); M Pearson 1 (0); M Pollard 1 (1); M Pollard 2 (0); M Rose 1 (0); M Sanderson 1 (0); M Sheard 2 (0); M Shoaib 0 (0); M Simic 1 (0); M Slomczynski 1 (0); M Tayyab 1 (0); M Turkaly 1 (0); M Wood 1 (0); N Ahmed 1 (0); N Augustine 2 (1); N Awan 1 (1); N Barker 1 (1); N Burnside 2 (1); N Carsmith 1 (0); N Davidson 1 (1); N Gray 1 (1); N Hiscoe 1 (0); N Khan 1 (1); N Lee 1 (0); N McKeown 1 (1); N Merhban 1 (1); N Oates 1 (0); N Phiri 2 (0); N Phiri 1 (0); N Poyser 1 (0); N Shepherd 1 (0); N Winters 1 (1); N Zondi Kamudyariwa 1 (0); O Foster 1 (0); O Hussain 2 (0); O Larossi 1 (0); O Pell 2 (0); O Robinson 1 (1); P Crossley 1 (1); P Drake 1 (0); P Gibbons 0 (0); P Gondo 1 (0); P Gothard 1 (1); P Kershaw 1 (0); P Kouakou 3 (0); P Mandudzo 1 (1); P Ndlovu 1 (1); P Rychlewska 1 (0); P Sanderson 2 (1); P Studzinski 1 (1); P Sweeten 1 (1); P Threlfall 1 (1); P Vlaic 1 (0); R Barley 1 (0); R Beaumont 2 (1); R Briggs 2 (1); R Brougham 2 (1); R Brown 1 (0); R Cockroft 2 (0); R Crossley 0 (0); R Dolman 1 (1); R Fallshor 1 (0); R Farrar 1 (1); R Graham 1 (0); R Gray 1 (0); R Healey 2 (0); R Holmes 1 (0); R Hussain 1 (0); R Illingworth 1 (0); R Jones 2 (0); R Jones 2 (0); R Keeting 0 (0); R Kendall 1 (0); R Maysun 1 (0); R Midgley 1 (0); R Morgan 1 (0); R Nixon 1 (0); R Pearce 0 (0); R Riaz 1 (0); R Setter 1 (1); R Sheard 1 (0); R Simpson 1 (0); R Simpson 1 (0); R Sinclair 1 (0); R Stocks 1 (0); R Sutcliffe 1 (1); R Sykes 1 (0); R Talbot 1 (1); R Thornton 2 (0); R Tiler 1 (0); R Tordoff 1 (0); R Walker 2 (2); R Wood 1 (0); R Zahar 2 (0); S Ahmed 1 (0); S Ahmed 3 (0); S Ahmed 1 (1); S Al Din 2 (0); S Ali 1 (0); S Ameen 1 (0); S Armstrong 1 (0); S Armstrong 1 (1); S Baldwin 1 (1); S Bashir 1 (1); S Bi 2 (1); S Bokhari 1 (0); S Bone 1 (0); S Brown 1 (0); S Byrne 2 (1); S Calder 1 (1); S Canning 0 (0); S Carter 1 (0); S Clyne 1 (1); S Collins 2 (1); S Coyle 1 (1); S Duran 1 (1); S Edgley 2 (0); S El Khchin 1 (1); S Fairclough-Barszczak 1 (0); S Fawcett 1 (0); S Forth 1 (0); S Freeman 1 (0); S Green 1 (1); S Haley 1 (1); S Halliday 1 (0); S Hamid 2 (0); S Horne 0 (0); S Hussain 2 (1); S Hussain 2 (0); S Hussain 1 (0); S Jawwad 1 (0); S Kadziela 1 (0); S Khan 1 (0); S Leatherbarrow 1 (1); S Lockley-Middleton 2 (0); S Lomax 1 (0); S Mahmood 1 (0); S Mahmood 1 (0); S Mahmood 0 (0); S Mapp 1 (0); S Mnkandla 1 (0); S Mohammad 2 (0); S Mohammed 0 (0); S Moore 1 (0); S Morris 2 (0); S Mushtaq 1 (0); S Ndlovu 2 (2); S Nicholas 1 (0); S Nuttall 3 (3); S Ogden 2 (0); S Paul 1 (0); S Phillips-Cade 1 (0); S Pointon 1 (1); S Priestley 1 (1); S Rashid 1 (0); S Rauf 1 (0); S Rennie 1 (0); S Saeed 1 (0); S Sharief 1 (0); S Shaw 1 (1); S Sheard 1 (0); S Skinner 1 (0); S Spencer 1 (0); S Tizora 2 (1); S Todd 1 (0); S Waterworth 1 (0); S Whittel 2 (0); S Wilkinson 1 (1); S Williams 2 (1); S Wilson 1 (0); S Wynn 1 (0); S Yasmeen 1 (0); S Zahiri 1 (0); S Zaman 1 (1); S Zaman 1 (0); T Blakey 2 (0); T Bradshaw 1 (0); T Butt 1 (0); T Croft 1 (0); T Ferdinand 1 (0); T Gavin 3 (1); T Hargreaves 1 (0); T Hegarty 2 (0); T Hussain 1 (0); T Ingram-Sykes 1 (0); T Jefferson 1 (0); T Leach 2 (0); T Lovelady 1 (0); T Mahmood 1 (1); T Mahmood 2 (0); T Mahmood 1 (1); T Majid 1 (0); T McDonagh 2 (1); T Mumtaz 0 (0); T Naeem 1 (0); T Newbury 1 (0); T Ochiobi 2 (1); T Patton 2 (0); T Pedder 1 (0); T Robinson 1 (1); T Suhoveiko 1 (1); T Vyse 1 (0); T Wahid 1 (0); T Warden 1 (1); T Watmough 1 (0); T Westmoreland 2 (0); T Wood 1 (0); T Woodcock 1 (0); U Siddique 1 (0); V Hardwick 1 (0); V Koriakin 2 (1); V Midgley 3 (2); V Mortimer 1 (0); V Sugden 1 (1); V Walton 2 (2); W Barker 1 (0); W Calcott 1 (0); W Digney 1 (0); W Duerden 1 (0); W Imeson 1 (0); W Mitchell 1 (0); W Owen 1 (1); W Ponichtera 2 (1); W Rook 2 (1); W Smith 1 (0); X Thacker 1 (0); Y Khan 2 (0); Z Akhtar 2 (0); Z Ameen 1 (0); Z Aziz 1 (0); Z Aziz 2 (0); Z Bibi 1 (0); Z Jamil 1 (0); Z Mahmood 1 (0); Z Meaghan 2 (2); Z Nadeem 1 (0); Z Nawaz 1 (0); Z Nisah 1 (1); Z Pang 1 (0); Z Shahid 1 (0); Z Wasim 2 (0);

Todmorden High School

GCSE Results 2016 (with BTECs)

K Abbas 10 (5); E Abbott 10 (2); H Barraclough 11 (8); J Beevers 11 (11); A Begum 10 (3); V Berry 11 (9); M Bhatti 11 (10); B Blakely 11 (4); L Boyle 11 (11); S Brierley 11 (9); C Brindley 11 (9); M Brindley 11 (9); A Buckley 9 (1); E Butterworth 11 (2); J Caesar 7 (1); B Carnall 10 (10); S Catalano 9 (2); F Catling 10 (4); O Clear 11 (7); D Cooper 10 (9); D Cranley 10 (6); I Craven 11 (7); J Creese 7 (1); A Crowther 11 (8); M Crowther 10 (5); L Daley 8 (2); W Dargan-Cole 11 (5); C Dunlevy 10 (9); E Eastwood 11 (9); G Eaton 10 (5); E Edwards 11 (11); P Farrell 11 (6); J Firth 10 (9); H Fisher 10 (3); J Fosbrook 9 (0); B Gale 11 (11); S Goldie 11 (11); J Green 10 (1); H Gribbins 11 (6); W Guest 10 (6); C Hamer 11 (11); G Hannam 10 (10); A Harlow 11 (10); P Harris 11 (11); E Harrison 11 (10); M Hartley 11 (2); E Hilton 10 (2); A Holt 11 (11); J Hullett 11 (11); J Hurst 10 (9); A Hussain 9 (4); J Hussain 11 (8); Z Hussain 10 (10); H Ingram-Bowers 10 (9); S Irving 11 (9); K Jacques 11 (8); A Jefferson 10 (10); L Jowett 11 (5); M Jowett 12 (6); J Kershaw 10 (4); M Khan 8 (2); O Lindley 10 (9); E Lord 11 (11); V Lord 11 (11); M Lownds 11 (8); B Maddern 11 (8); B Mahmood 11 (5); S Marriott 11 (11); N Mitchell 10 (7); P Moloney 11 (10); H Montgomery 11 (7); K Morris 11 (7); H Morrison 10 (5); C Mundy 10 (10); H Murray 11 (9); R O’Gorman 11 (8); K O’Keeffe 11 (11); A Ormerod 7 (1); M Pinnington 8 (1); D Plummer 11 (9); J Pridgeon 10 (1); E Priestley 11 (11); B Radford 11 (7); F Redmond 11 (11); S Rhodes 11 (10); A Ridout 9 (2); G Roberts 11 (9); K Roberts 10 (10); E Sale 11 (10); A Sanderson 11 (9); L Savage 10 (10); E Schroeder 11 (11); S Shahid 9 (4); D Sobkowiak 10 (6); E Stroud 11 (11); D Sutcliffe 10 (6); R Sutcliffe 11 (8); P Tattersall 8 (1); R Taylor 9 (8); C Terry-Davis 11 (11); G Terry-Davis 11 (11); Z Thomas-Martin 8 (1); O Turner 10 (9); J Varey 10 (2); H Waters 11 (11); O Whitehead 11 (6); E Williams 10 (8);

GCSE Results 2016 (without BTECs)

K Abbas 9 (4); E Abbott 9 (1); H Barraclough 9 (6); J Beevers 10 (10); A Begum 8 (1); V Berry 10 (8); M Bhatti 10 (9); B Blakely 9 (2); L Boyle 9 (9); S Brierley 10 (8); C Brindley 10 (8); M Brindley 10 (8); A Buckley 8 (0); E Butterworth 9 (1); J Caesar 5 (1); B Carnall 9 (9); S Catalano 8 (1); F Catling 9 (3); O Clear 10 (6); D Cooper 9 (8); D Cranley 9 (5); I Craven 9 (5); J Creese 6 (0); A Crowther 10 (7); M Crowther 9 (4); L Daley 7 (1); W Dargan-Cole 10 (4); C Dunlevy 8 (7); E Eastwood 10 (8); G Eaton 9 (4); E Edwards 10 (10); P Farrell 9 (4); J Firth 9 (8); H Fisher 9 (2); J Fosbrook 8 (0); B Gale 9 (9); S Goldie 10 (10); J Green 9 (0); H Gribbins 10 (5); W Guest 9 (5); C Hamer 10 (10); G Hannam 9 (9); A Harlow 10 (9); P Harris 10 (10); E Harrison 10 (9); M Hartley 9 (0); E Hilton 9 (1); A Holt 10 (10); J Hullett 10 (10); J Hurst 9 (8); A Hussain 8 (3); J Hussain 10 (7); Z Hussain 9 (9); H Ingram-Bowers 9 (8); S Irving 10 (8); K Jacques 9 (6); A Jefferson 9 (9); L Jowett 9 (3); M Jowett 11 (5); J Kershaw 9 (3); M Khan 7 (1); O Lindley 9 (8); E Lord 10 (10); V Lord 10 (10); M Lownds 9 (6); B Maddern 10 (7); B Mahmood 10 (4); S Marriott 10 (10); N Mitchell 9 (6); P Moloney 10 (9); H Montgomery 10 (6); K Morris 10 (6); H Morrison 9 (4); C Mundy 9 (9); H Murray 10 (8); R O’Gorman 10 (7); K O’Keeffe 9 (9); A Ormerod 6 (1); M Pinnington 7 (1); D Plummer 9 (7); J Pridgeon 9 (0); E Priestley 10 (10); B Radford 9 (5); F Redmond 10 (10); S Rhodes 10 (9); A Ridout 8 (1); G Roberts 10 (8); K Roberts 9 (9); E Sale 10 (9); A Sanderson 10 (8); L Savage 9 (9); E Schroeder 10 (10); S Shahid 7 (2); D Sobkowiak 8 (4); E Stroud 10 (10); D Sutcliffe 9 (5); R Sutcliffe 10 (7); P Tattersall 7 (0); R Taylor 7 (6); C Terry-Davis 10 (10); G Terry-Davis 10 (10); Z Thomas-Martin 8 (1); O Turner 9 (8); J Varey 9 (1); H Waters 10 (10); O Whitehead 10 (5); E Williams 9 (7);

Crossley Heath Grammar School

G Ackroyd 11 (11); A Adeniji 12 (11); F Ahmed 12 (12); W Alderton 11 (11); H Ali 11 (8); D Amdurer 10 (10); N Amjid 12 (11); R Anderson 12 (12); E Armitage 12 (12); M Armitage 12 (12); T Asalu 12 (12); T Atkinson 10 (10); M Bade 12 (12); R Bailey 12 (12); H Baines 11 (11); M Balfour 10 (8); C Barker 12 (11); C Bell 12 (12); C Bell 11 (10); M Bennett 12 (12); R Bhuskute 11 (11); E Birkinshaw 11 (11); E Blagbrough 10 (10); H Boothby 11 (10); B Brearley 12 (11); M Breheney 11 (10); D Brennan 12 (12); L Broadbent 11 (11); W Burley 12 (12); E Caldwell 11 (11); M Cane 11 (11); C Chalker 12 (12); K Chan 11 (11); C Chapman 11 (11); J Chesters 11 (11); N Clements 11 (11); M Cockroft 12 (12); G Collinge 11 (11); O Cota 9 (7); T Craven 12 (12); H Cuerden 12 (12); A Cullen 11 (11); C Czuba 12 (12); T Davies 12 (12); A Dawson 12 (12); E Demkowicz-Duffy 11 (11); A Dickie 12 (12); L Doig 12 (12); E Downing 12 (12); P Durkin 12 (12); L Earnshaw 12 (12); M Faisal 12 (11); U Fatima 12 (12); B Fawley 12 (12); H Fisher 11 (8); J Fox 12 (12); R Ghaderi 12 (12); S Gill 11 (11); B Golding-Sebitla 7 (7); M Gott 11 (11); H Grant 12 (12); S Greenwood 12 (10); A Gregory 12 (12); I Haley-Porteous 12 (12); J Hall 12 (12); T Halsey 12 (11); D Halstead 11 (11); L Hannah 12 (12); E Hayward 12 (12); J Hilditch 11 (11); J Hodgson 11 (6); G Hodkinson 12 (12); P Hofmann 12 (12); J Holden 12 (12); O Holden 12 (12); A Hussain 11 (10); H Hussain 12 (12); U Hussain 12 (12); T Ibbotson 12 (12); H Illis 12 (12); S Iqbal 10 (9); S Jackson 12 (12); A Jahanghir 12 (12); A Jowett 11 (11); O Joyce 12 (12); I Keitch 11 (11); U Khalil 12 (12); A Khan 11 (11); R Knowles 12 (12); K Koppula 12 (12); E Lang 11 (11); C Law 12 (11); H Lemon 12 (12); O Leonard 10 (10); E Liang 11 (11); H Mahmood 12 (12); I Marsella 11 (8); K Matle 12 (12); C Mawby 10 (10); M McGarvey 12 (12); H McQueen 12 (12); J Meller 12 (12); K Mistry 12 (12); S Mumtaz 12 (12); R Murray 12 (12); K Nancarrow 11 (11); P Nixon 12 (12); L Nothard 12 (12); L Page 12 (12); K Parmar 12 (12); N Paterson 12 (12); B Pearce 12 (12); H Platts 11 (10); A Potter 11 (11); S Potts 12 (12); S Qureshi 11 (11); A Rahim 12 (12); M Reynolds 11 (11); A Richardson 11 (11); N Rudd 11 (11); T Saghir 11 (11); C Scholey 12 (12); H Sedman 12 (12); M Shaw 12 (12); H Shelton 12 (12); R Skinner 9 (7); D Smith 12 (12); H Smith 9 (6); H Smith 11 (11); M Snowball 10 (10); S Sohail 11 (11); J Squire 12 (12); B Sutcliffe 11 (10); A Taylor 10 (10); T Taylor 11 (10); P Thaxter 11 (10); M Uppal 10 (10); H Walker 11 (11); M Wallis 12 (12); C Ward 12 (12); M Wardle 11 (11); E Waring 12 (12); F Wheatcroft 12 (12); S Wigglesworth-Littlewood 12 (12); N Wilkins 12 (12); J Wilson 12 (11); T Wood 10 (8); W Yates 12 (12); S Youatt 12 (12); A Zaman 12 (12); Q Zaman 12 (11)

Hipperholme Grammar School

V Backhouse 10 (10), E Butterfield 9 (7), E Cooper 10 (10), L Greenwood 9( 9), C Hayes 10 (10), J Holt 10 (10), R Judd 10 (10), R Kaur 10 (10), G Kent 10 (10), J Lee 10 (9), K Lee 10 (10), W Luty 10 (10), G Miller 10 (10), E Neale 10 (10), L Oldfield 10 (9), H Parker 10 (9), O Pearson 10 (10), L Ramsey 10 (10), M Rawson 10 (5), M Sadiq 10 (8), S Singh 10 (10), J Spear 10 (10), O Speechley 9 (8), J Stedman 10 (10), M Stirk 10 (10), I Tidswell-Allen 10 (10), E Waring 10 (10), E Wheeler 10 (6), J Wilcock 11 (10)

Trinity Academy

S Adams 8 (8); C Armstrong 8 (8); N Armstrong 9 (9); R Armstrong 8 (5); J Atkinson 9 (9); N Avery-Shiel 9 (9); S Baguley 11 (11); C Bairstow 8 (8); B Baker 8 (7); B Bale 11 (11); E Balmforth 4 (1); N Barlow 10 (10); E Barnes 10 (10); J Barrett 8 (8); J Batty 9 (8); K Baxter 9 (8); E Beevers 12 (12); E Bingham 11 (11); M Blanchard 11 (11); K Bowe 11 (11); B Bowman 4 (1); C Bradley 8 (6); G Briggs 11 (11); G Broadley 8 (8); J Brook 9 (9); L Brook 8 (6); N Brown 9 (9); C Budgen 10 (10); K Butterfield 8 (3); C Byrne 9 (7); E Byrnes 10 (10); C Calvert 8 (7); A Cameron 9 (9); K Cartwright 8 (8); H Castle 10 (10); E Chalker 8 (8); A Chambers 8 (8); M Chesters-Wright 8 (5); N Chochorowska 11 (11); H Clarke 11 (11); S Clarke 9 (9); S Clay 8 (2); J Clayton 9 (9); O Clipson 11 (11); M Comer 8 (3); S Coomber 8 (7); C Copley 8 (8); S Crawshaw-Bowen 7 (0); N Crossland 8 (8); A Crothers 11 (11); M Crowther 8 (8); K Cunningham 8 (1); F D’Angiolo 10 (10); B Davies-Watters 9 (8); J Denwood 8 (8); J Donald 9 (8); H Durkin 9 (9); M Eastwood 10 (10); A Elliott 10 (10); V Evans 12 (12); L Firth 7 (4); N Fisher 8 (5); A Flanagan 9 (9); C Fletcher 8 (8); M Frear 9 (7); A Garling 9 (9); T Garling 9 (7); Z Gaukroger 8 (7); M Gavan 9 (9); L Gaynor Smith 10 (10); E Geleziunas 9 (9); M Georgiadou 10 (10); D Giggal 9 (4); J Gledhill 8 (6); M Godridge 8 (8); A Goodwin 8 (4); G Gornall 10 (10); S Gowin 9 (7); A Gray 8 (7); J Gray 9 (9); O Graydon 8 (6); J Greenwood 11 (11); C Griffiths 9 (8); I Guy 8 (4); D Haigh 0 (0); N Haigh 9 (7); E Hanson 8 (2); S Harris 9 (9); J Hegarty 8 (5); K Helliwell 9 (8); K Helliwell 8 (8); L Hereford 9 (9); A Hill 9 (8); J Hitchen 8 (1); J Holder 8 (1); C Hope 8 (6); P Hornby-Parr 9 (9); J Howell 9 (9); M Hume 9 (8); J Ives 8 (8); U Iyenkepolor 8 (6); B Jagger 8 (4); J Jarvis 9 (5); W Jato 8 (3); R Jeeves 9 (9); W Jeffreys 10 (10); J Jessop 8 (5); A Jones 9 (9); I Kadula 5 (5); M Kay 9 (8); J Keeting 8 (7); F Kelly 11 (11); C Kennedy 8 (7); C Kershaw 8 (4); G Kidwai 8 (7); M Kidwai 8 (7); B King 9 (8); M Kinsley 11 (11); A Knight 10 (10); J Langley 8 (5); R Lee 7 (4); A Lee-Curtis 8 (3); D Lister 10 (10); A Llenos 8 (7); S Loughrey 8 (6); D Lowther 9 (9); L Lowther 8 (3); R Luck 8 (7); C Lumb 8 (8); H Lund 9 (9); C Lymm 9 (8); L Lynch 8 (7); C Mackle 11 (10); M Magson 8 (8); H Mallinson 11 (11); E Marsland 8 (1); J Martin 8 (8); J McColgan 9 (9); L McCrudden 8 (7); L McDonagh 8 (4); S McDonnell 9 (9); A McGrevy 10 (10); R McKenna 8 (5); D Middleton 8 (1); R Miko 5 (1); A Millar 9 (8); L Millar 9 (7); D Molloy 11 (11); K Morgan 8 (4); G Morris 8 (8); H Morsley 11 (11); J Moss 5 (4); L Mucha 9 (9); B Nejman 4 (0); K Newbury 9 (7); L Newcombe 9 (9); T Nicholl 4 (1); L Noble 9 (9); K Noel 9 (8); A O’Callaghan 9 (9); N O’Callaghan 9 (9); D Oczabruk 8 (8); A Parker 8 (6); B Parker 4 (4); R Paxman 10 (10); D Percival 8 (8); J Picton 8 (3); B Porter 8 (8); A Priestley 9 (8); A Prince 8 (8); A Prince 9 (3); J Pyne 9 (9); J Randall 8 (8); K Reed 8 (8); C Richardson 8 (3); J Richardson 10 (9); A Riding 9 (9); S Riley 10 (10); N Roberts 9 (9); J Robinson 9 (9); K Rose 9 (7); B Rothery 10 (3); S Ryan 9 (9); A Safdar 7 (3); B Sayle 6 (1); M Scott 9 (7); K Scukova 5 (1); J Shaban 9 (9); K Shaw 8 (3); B Slomczynski 8 (8); B Smith 11 (11); E Smith 9 (9); M Smith 11 (11); J Smithurst 8 (7); L Spinner 11 (11); L Stevens 8 (4); C Stock 9 (9); N Stones 8 (8); W Strange 10 (10); G Sugden 8 (3); J Sullivan 9 (9); J Sutcliffe 8 (7); E Sykes 10 (10); J Sykes 9 (7); A Taylor 10 (10); F Taylor 9 (8); T Thompson 9 (5); C Tuohy 8 (5); H Turner 13 (13); L Turner 7 (2); H Vidler 9 (9); E Waddington 9 (9); Z Waheed 8 (4); A Walker 8 (8); C Waller 8 (4); E Walsh 8 (5); S Walsh 9 (9); T Walsh 7 (2); R Wardle 9 (9); A Warnes 10 (10); D Watkins 9 (8); A Watson 10 (10); M Weaver 8 (5); T Whitehead 7 (2); M Whitley 6 (4); S Whitlow 9 (9); K Wilkinson 9 (2); L Willis 10 (10); A Wilson 10 (9); B Wnuk 10 (10); K Wood 9 (9); L Wood 9 (9); M Wood 8 (5); T Wray 8 (8); S Wyatt 8 (3); N Zhemu 9 (9); T Zhu 9 (8)

North Halifax Grammar School

M Ackroyd 11 (11); E Ackroyd 10 (10); M Aleem 10 (10); A Azam 11 (10); H Baig 11 (11); G Baldry 10 (10); I Barraclough 10 (10); A Benn 10 (10); Z Bennett 10 (10); M Bottomley 10 (10); L Bradley 9 (9); J Brady 9 (6); M Broadbent 10 (10); E Bullick 10 (10); J Byram 11 (11); G Calam 10 (10); A Caldwell 10 (10); N Carter 10 (10); H Clark 10 (10); T Clay 10 (10); T Clifford 10 (10); E Clifford 10 (9); E Cooper 10 (10); B Cross 10 (10); S Crossan 11 (11); O Crossley 9 (9); R Crotty 10 (9); H Dack 11 (11); W Davies 10 (10); D Dewdney 10 (10); W Dickinson-Osborne 9 (8); B Doorduyn 10 (10); E Doran 10 (10); K Dube 11 (11); M Dunne 9 (9); A Dwyer 10 (10); E Farley 11 (10); J Fearnley 11 (11); S Fitzpatrick 10 (9); R Fletcher 11 (11); A Fryer 9 (9); S Gaddu 10 (10); B Gannon 9 (9); R Gill 10 (10); B Greenwood 10 (10); M Greidanus 11 (11); M Gurr 10 (10); F Hadfield 10 (8); J Hair 9 (7); N Haley 11 (11); M Halsworth 10 (10); B Hamblett 9 (9); M Harrison 10 (10); H Harrison 10 (10); R Hartley 10 (10); C Heer 9 (9); C Helliwell 10 (10); B Heptonstall 9 (8); J Heslop 11 (11); C Hill 10 (10); K Hirst 10 (10); F Hodgson 11 (11); J Holt 10 (10); K Hussain 10 (10); O Hutchinson 10 (10); M I’Anson 10 (10); E Jones 10 (9); G Kalantzis 10 (10); I Kamran 11 (11); S Kaya 10 (10); A Kemp 10 (10); B King 9 (9); A Kumaraguruparan 10 (10); T Lack 10 (10); J Lathom-Sharp 10 (10); D Lee 9 (9); M Lincoln 11 (11); M Little 10 (10); J Lumb 11 (11); A Mahmood 11 (11); O Marshall 10 (10); I Martin 10 (10); C McBride 10 (10); E McGhee 10 (9); L McManus 10 (10); I Northrop 10 (10); J Ogden 9 (4); A Oliver 11 (11); K Orange 11 (11); E Page 10 (10); H Parish 10 (10); J Patel 12 (12); J Patterson-Craigie 11 (11); D Pratt-Byrne 10 (10); M Priestley 10 (10); I Rahman 10 (10); B Ramsden 10 (10); M Reed 9 (9); T Rhodes-Kazimierczyk 9 (9); H Richards 10 (10); Z Riley 9 (7); M Robinson 10 (9); S Robinson 10 (10); H Ross 10 (10); P Rudge 10 (10); C Russell 9 (9); F Sajid 11 (11); R Salter-Orme 10 (10); E Sandford 10 (10); H Sawyer 10 (10); A Scoley 8 (8); T Searle 10 (10); T Settle 11 (11); C Shaw 10 (10); N Shazad 10 (10); T Shields 9 (9); L Smith 11 (11); K Smith 11 (11); C Smith 12 (11); T Spencer 9 (5); P Standfast 10 (10); S Steventon 10 (10); T Stoker 10 (10); E Stott 10 (10); O Strangeway 11 (11); B Sykes 9 (9); G Taylor 10 (10); T Thompson 10 (10); A Thompson 10 (10); N Thompson 10 (9); H Thresher 10 (9); E Thwaite 10 (10); K Tighe 11 (11); C Townend 10 (10); H Udall 10 (10); H Unsworth 10 (10); G Unwin 10 (10); L Wadden 10 (10); S Wade 10 (10); H Wade 10 (9); F Waldron 10 (10); R Wardman 8 (2); R Watson 10 (10); L Webster 10 (10); J Welch 10 (10); L Whitaker 10 (10); N Whiteley 10 (10); T Whittington 10 (9); J Wild 10 (10); M Wilde 10 (10); T Wildsmith 10 (10); N Wilson 10 (10); J Wilson 10 (10); B Wood 10 (10).

Rastrick High School

C Ackroyd 10 (9); Z Adams 11 (11); R Adamson 9 (2); Z Ahmed 11 (11); H Akhlaq 9 (5); J Alderson 9 (8); M Alecaut 10 (10); H Ali 11 (10); A Alqadi 10 (10); N Amer 9 (8); J Asher 9 (3); T Ashurst 10 (10); R Asquith 9 (9); A Ayub 9 (7); B Baig 11 (11); D Balicki 6 (5); E Bamforth 11 (11); J Bangay 11 (11); A Barrett 10 (9); D Barton 12 (12); N Bell 9 (6); S Bent 9 (5); M Berry 9 (9) ; V Blacklock 10 (5); M Bottomley 10 (10); C Boyce 8 (8); L Brearley 11 (11 ); R Bridge 11 (11); T Britton 10 (8); C Brook-Montano 10 (10); C Brooks 9 (5); C Buchanan 11 (11); S Bullock 10 (5); A Burke 9 (9); D Burton 9 (8); A Bylina 11 (11); K Carter 9 (6); T Charles 10 (8); K Chen 9 (7); H Clarke 9 (7); F Clarke-Sykes 9 (5); J Clegg 10 (10); G Collier 10 (10); C Condon 11 (11); A Copley 11 (11); L Cox 7 (1); D Davies 9 (5); H Davies 10 (10); N Dawson 12 (12); J Denton 12 (12); D Deol 11 (11 ); N Dhothar 10 (10); T Douglas 11 (10); B Downs 9 (3); L Dunne 9 (1); O Eaton 11 (11); J Edley 10 (10); O Elliott-Palmer 9 (5); S English-Melvin 11 (10); H Farrell 10 (10 ); F Fenies 9 (9); H Fenney 9 (7); G Firth 8 (1); A Forsyth 11 (11); M Fortune-Alexis 11 (11); T Fortune-Alexis 7 (1); M Fountain 9 (8); L Freeman 10 (2); N French 10 (5); T Gabriel-Fleary 11 (11); B Garling 9 (1); I Gibson 10 (8); I Gooden 9 (4); K Greaves 8 (3); T Grewal 10 (2); Y Habib 10 (8); M Haley 9 (5); B Hardcastle 4 (1); H Harrison 11 (11); D Haughton-Smith 10 (10); E Hawtin 10 (7); L Hepworth 11 (10); C Hill 10 (7); E Hirst 9 (9); M Holden 8 (2); A Holland 9 (8); H Horsley 11 (10); G Hoyes 9 (4); J Humpleby 11 (11); A Hussain 9 (5); L Hynes 9 (2); J Imran 10 (9); J Ingle 10 (9); X Ingle 9 (9); O Ingram 9 (9); C Isherwood 9 (3); A Ishtiaq 9 (1); J James 10 (10); A Javaid 9 (2); T Jewson 9 (2); F Johnson 11 (11); F Karim 9 (4); C Kellman 9 (5); J Kelly 11 (11); J Khan 10 (9); A King 10 (7); I King 9 (2); H Kooner 10 (10), M Kumari 9 (5), J Kwanchai 12 (12); D Laherty 10 (9); G Lam 11(11); T Lawrence 10 (3); A Leadbeater 9 (4); K Lee 11 (11); B Lewis 9 (2); H Lewis 12 (12); D Lloyd 9 (9); S Mabuya 9 (4); R Mackie 9 (7); N Mahmood 11 (11; D Marsh 12 (12); S Mason 10 (6); E Mattinson 9 (3); R Maude 9 (8); C McGill 10 (1); J McGuire 11 (11); C McLachlan 10 (7); E McMahon 10 (9); T Meadowcroft 11 (9); L Melaragni 10 (8); D Mitchell 9 (1); K Mitchell 9 (1); R Moore 9 (3); A Morrisroe 10 (7); D Moses 8 (1); H Murgatroyd 9 (6); R Naeem 11 (11); M Nasar 10 (5); R Naveed 11 (10); L Olutayo 11 (11); A O’Sullivan-Jones 10 (10); L Page 11 (11); J Pare 9 (9); T Parker 9 (4); W Peterkin 10 (9); L Pitchfork 10 (9); G Plowman 9 (3); A Powell 6 (4); J Powell 6 (4); A Razzaq 11 (11); C Reason 10 (7); S Riaz 8 (8); C Rice 9 (8); R Roberts 9 (9 ); M Robinson 9 (4); A Rowe 9 (2); E Roy 10 (9); S Sadiq 10 (9); K Saeed 10 (10); T Sajid 10 (8); A Saleem 11 (11); D Sanderson 10 (10); S Sandhu 10 (3); O Sarnecki 10 (10); O Scarborough 9 (1); E Senior 12 (12); A Sharif 10 (4); A Sharif 10 (9); C Simpson 10 (5); E Simpson 9 (7); J Singh 10 (7); H Smithurst 10 (9); L Smythe 11 (11); P Smythe 11 (11); K Sohal 10 (7); W Squire 10 (9); C Stanton 9 (4); M Stanton 9 (1); M Steede 11 (11); C Stone 11 (8); S Sultan 9 (4); R Swan 9 (9); B Sykes 10 (9); S Taylor 9 (1); B Thompson 9 (7); P Thornton 9 (2); C Thorpe 9 (8); C Town 11 (11); M Uppal 11 (10); K Ur-Rehman 10 (10); A Wade 9 (3); L Walker 10 (4); L Walsh 10 (7); K Walton 11 (11); E Warburton 9 (9); C Ward 8 (6); A Watson 12 (12); N Watson 10 (7); S Webb 11 (11); E Whiteley 10 (8); J Widley 9 (6); K Wiggins 9 (5); M Williams 12 (12); M Wood 7 (1); S Wood 10 (10 ); S Woodward 9 (1); A Yardley 9 (2); M Yousaf 11 (11); Z Zaffer 11 (11), Z Zaman 9 (3);

Brighouse High School

E Adams 9 (7); O Ambler 9 (7); G Aspinall 9 (7); E Atkinson 9 (9); H Atkinson 9 (8); C Atwal 9 (6); L Bairstow 9 (4); J Baker 9 (9); J Balderson 7 (1); M Bancroft 9 (9); J Baranyai 9 (9); L Barber 7 (4); C Barlow 10 (10); E Barmby 8 (6); G Bates 10.7 (10.67); J Batty 9 (6); M Battye 9 (5); F Begley 8 (8); J Benn 10 (9); J Blane 10 (9); O Brame 9 (6); S Brearley 9 (9); A Broadbent 9 (9); E Brook 8 (7); J Brook 9 (8); H Brooke 10 (7); L Brookes 8 (5); M Brooman 9 (8); S Brundell 9 (9); E Burke 9 (2); W Caldwell 10 (10); C Campbell 6 (1); N Charlesworth 9 (9); L Chisem 9 (9); J Clayton 8 (5); S Clayton 9 (9); L Cockshott 9 (7); B Coffey 9 (7); M Coldwell 9 (8); A Coleman 9 (6); A Collins 9 (9); K Collins 9 (3); C Corr 7 (3); J Cowlam 9 (8); A Cowperthwaite 9 (9); C Crow 9 (8); C Davidson 8 (4); S Dawson 10 (10); S Dawson 8 (5); L De 9 (4); M Demaine 11 (9); S Demaine 11 (10); H Doody 8 (6); E Dooley 9 (9); J Downes 8 (8); L Duncan 9 (9); D Edel 7 (1); C Ellis 7 (1); A Evans 10 (10); K Evans 10 (10); S Evardson 10.7 (10); J Farrell 9 (9); N Faulkner-Smith 10 (10); M Fenton 10 (10); K Foster 8 (4); M Fozard 9 (9); S Frankland 7 (1); J Garling 10 (9); H Gibson 10 (9); T Gilbert 9 (9); A Gillespie 5 (0); T Gomersall 9 (9); J Grady 10 (10); K Granger 10 (9); N Green 9 (9); H Greenwood 10 (10); H Gribble 10 (9); J Griffiths 8 (1); H Haley 8 (8); C Hanley 9 (6); J Hardaker 9 (9); L Heppinstall 8 (7); D Higgins 9 (2); J Hill 9 (2); D Hirst 9 (7); F Hitchcock 9 (8); E Hobson 10 (10); L Holland 9 (7); S Horsfield 10 (9); T Hughes 11 (10); C Ireland 7 (2); T Jhugroo 9 (8); A Kaye 9 (6); J Kaye 9 (9); T Kaye 9 (9); J Kershaw 7 (1); S Kershaw 9 (8); H Kinnear 9 (9); J Kirbyson 8 (3); L Knight 8 (8); A Kurnaz 5 (0); M Lane 10 (9); J Laycock 9 (5); O Lister 9 (9); M Lockett-Wilson 9 (3); M Macfarlane 9 (9); R Manning 10 (9); F Marsden 7 (2); S Marsden 8 (3); J Mather 7 (2); K Mather 8 (2); J Mauger-Wright 11.7 (10.67); L Mawdsley 9 (3); K McCormack 9 (9); E McMullen 9 (9); J Mead 9 (9); H Middleton 9 (9); N Mohammed 7 (7); S Mollicone 9 (9); M Moon 10.7 (10); H Morris 9 (4); J Mugan 9 (7); C Murphy 10.7 (10); J Mwamba 9 (8); S Neill 7 (1); S Neill 8 (3); T Newburn 9 (5); D North 9 (9); J Northcott 9 (7); E Nutbrown 6 (1); A Nutchey 9 (9); I Oakland 9 (9); L Oakland 9 (9); M Oldham 10 (8); D O’Malley 9 (9); M Orford-Kinder 9 (9); M Parker 6 (1); M Parr 10 (9); F Parratt 9 (8); M Parvez 8 (8); J Payton 9 (9); B Pearson 7 (3); M Peel 10 (9); W Peel 9 (9); J Phillimore 9 (9); A Pickersgill 9 (6); B Pickersgill 6 (2); L Pickles 9 (9); L Pilling 10 (10); S Puddephatt 9 (9); A Quinn 10.7 (8); S Quinn 9 (9); H Radley 9 (2); A Raine 10.7 (10); S Reid 10 (10); F Rice 9 (9); H Roberts 9 (8); O Robertshaw 6 (1); N Rowlands 8 (8); W Rushton 9 (8); L Samples 9 (9); E Sayers 9 (9); J Schofield 9 (9); H Scott-Baxter 10 (9); M Sharpe 8 (1); C Shaw 9 (9); L Shaw 9 (8); G Shirlaw 9 (9); P Short 10.7 (10.67); L Simpson 9 (5); S Simpson 9 (8); C Small 9 (2); M Small 9 (9); E Smith 9 (8); K Smith 8 (5); M Smith 10 (9); S Smith 8 (7); H Soothill 9 (7); B Stansfield 7 (1); J Stega-Jones 9 (5); B Stimpson 9 (8); M Storer 9 (7); C Sutcliffe 9 (8); L Sweeney 8 (5); L Tams 9 (7); K Tart 10 (10); J Tasker 9 (8); A Teal 10 (10); A Thewlis 9 (8); L Thompson 9 (7); L Tillotson 9 (9); J Town 9 (4); S Uttley 8 (5); R Wadsworth 9 (8); M Walker 9 (9); J Walkington 9 (9); K Wall 9 (6); G Wallace 10 (10); V Wallace 9 (7); G Waterhouse 8 (6); C Werner 9 (9); A West 9 (9); M Westhead 10 (9); A Whitaker 9 (9); S Whitehead 8 (1); H Whiteley 9 (4); T Whittaker 9 (9); A Whittington 11.7 (10.67); B Whitworth 9 (9); Z Wild 8 (6); I Williams 8 (8); B Wood 9 (5); S Wood 9 (8); H Wray 9 (9).

Calder High School

Z Abid 10 (9); E Able 10 (10); R Able 10 (9); H Abrar 9 (3); E Adomaviciute 9 (9); D Ahmed 9 (9); Ihsan Ahmed 9 (8); Iqra Ahmed 10 (7); S Ahmed 9 (4); T Ahmed 9 (9); K Aked 10 (10); F Ali 8 (0); O Ali 9 (6); Z Ali 9 (9); G Allaby 9 (7); O Allsopp 9 (8); J Anderson 9 (8); T Ashton 9 (9); Z Ashworth 9 (4); A Asif 9 (8); J Austin 9 (9); S Baig 10 (10); R Bailey 9 (3); E Balden 9 (9); G Bamford 9 (9); C Barnes 9 (7); C Bastin-Mitchell 7 (0); C Bell 10 (9); S Bell 9 (9); J Best 9 (9); C Bewell 7 (0); G Biglin 10 (10); E Bingley-Clarkson 9 (9); J Bogacki 9 (5); A Bowe 9 (3); L Brady 9 (9); R Bramley 10 (10); D Brereton 10 (10); J Briggs 5 (0); E Brooks 9 (9); J Buckley 9 (9); E Bugby 10 (10); W Bunce 8 (2); A Chaudhary 9 (5); L Clayton 10 (10); R Cooke 8 (0); J Corcos 10 (10); J Corne 8 (8); K Cuben 10 (10); E Davis 9 (6); R Dean 9 (4); J Denneny 9 (1); B Dessent 10 (10); S Doyle 8 (6); R Dubowski Boggis 10 (10); J Eastwood 9 (9); C Eidson 9 (9); R Ellis 8 (7); G English-Burns 9 (7); M Farrington 9 (9); C Ferguson 9 (5); L Fielden 9 (2); A Firth 9 (7); C Flory 9 (9); B Forbes 9 (9); L Fowler 10 (10); A Glassbrook 9 (9); M Gledhill 9 (8); M Glover 9 (3); L Goggs 9 (6); D Goldstraw 10 (10); L Goodall 9 (2); B Gordon 9 (9); R Gorin 9 (2); L Gosling 10 (10); C Graham 10 (7); C Greenwood 9 (9); O Gromitt 9 (9); D Hadfield 10 (10); C Haigh 9 (8); U Hamid 9 (9); H Haq 10 (10); N Haswell 9 (6); K Healey 9 (5); J Hellowell 9 (9); C Helsby 9 (4); L Hildred 9 (8); C Holford 10 (10); J Hollywood 9 (6); J Holmes 10 (10); L Holt 10 (9); C Honour 9 (9); L Horne 9 (4); B Horton 9 (8); O Hosker 10 (10); M Hudson 10 (10); H Hussain 10 (7); Thomas Hutchinson 10 (10); Tilly Hutchinson 10 (10); R Hydes 9 (8); A Iqbal 9 (9); C Jackson 10 (3); W Jackson 8 (2); J Jackson-Guest 8 (8); S Jensen 9 (8); E Johnson 9 (9); F Johnson 9 (8); N Joyce 8 (2); S Kauser 9 (3); S Keeting 9 (0); N Kendall 10 (10); C Kerouac 10 (9); H Khan 10 (10); Q Khan 9 (7); M Kirby 9 (9); E Kitching 5 (1); L Kowalik 9 (9); E Law 9 (8); J Lawton 10 (10); M Leigh 9 (6); R Lockett 10 (9); D Lord 10 (6); A Lorimer 4 (0); C Lund 9 (9); J Lund 6 (0); M Maciocha 10 (10); I Mahmood 10 (10); G Marsden 5 (0); B Marsden-Turner 9 (9); G Marshall 9 (4); H Martin 9 (8); N May 10 (10); A McGivern 10 (7); M McQueeney 9 (6); M Middleton-Green 10 (10); O Mirza 10 (10); S Mirza 10 (6); Z Moore 9 (9); R Morris 10 (10); B Murphy 10 (10); H Mushtaq 9 (6); F Myers-Hill 9 (8); F Nasir 9 (9); T Nelson 9 (8); R Netherwood 10 (10); J Newbury 7 (2); B Nixon 9 (1); M Nylan 10 (10); A Ogden 9 (9); I O’Keefe 10 (10); R O’Sullivan 9 (9); M Peacock 9 (1); B Pearson 9 (6); E Price 9 (9); D Rattray 9 (2); H Read 9 (6); T Read 10 (10); J Redmond 8 (2); J Rhodes 9 (9); S Rowlinson 10 (10); T Ruck 9 (7); T Russell 9 (3); K Ryan 9 (9); O Ryan 9 (7); S Saghir 9 (7); E Simmonds 10 (10); T Smedley 8 (2); E Smith 10 (10); G Standring 9 (7); K Stansfield-Tyler 9 (7); G Stanton 9 (7); R Stocks 10 (10); A Stokes 9 (7); M Sunderland 9 (9); A Taylor 9 (6); B Taylor 9 (9); T Taylor 9 (9); G Thompson 9 (9); N Tiler-Ansell 8 (4); B Topping 6 (1); M Toqir 10 (10); S Touray 9 (1); H Towers 9 (1); A Tull 9 (9); A Turner 8 (0); L Tyler 9 (8); H Waheed 7 (1); A Walker 8 (0); H Walton 10 (10); L Ward 10 (10); T Waterhouse 10 (10); J Watkins 9 (8); Z Watson 10 (10); A Webster 9 (9); C Webster 9 (9); J Whiley 9 (4); B Whippey 10 (10); J Wild 9 (9); B Wilkinson 7 (4); E Williams 10 (9); L Williams 10 (10); L Williamson 10 (10); O Wilson 9 (9); J Woodhead 9 (9); E Wright 10 (10); M Young 10 (10); Z Younis 9 (9).

Ryburn Valley High School

H Adams 11 (11); J Ainley 10 (10); Z Ali 10 (4); S Allen 10 (9); A Amos 8 (8); T Anslow 8 (1); K Antonova 12 (12); H Archer 10 (7); K Archer 11 (11); E Armitage 11 (11); H Ashcroft 10 (9); S Aspin 10 (9); C Baker 11 (7); R Balachowski 10 (9); C Barker 11 (10); J Barrett 9 (6); A Barron 9 (3); L Barstow 10 (10); E Bayley 10 (9); S Beeley 9 (2); F Beresford-Lambert 10 (3); C Billington 10 (7); J Binger 10 (8); L Bisland 11 (11); C Boakes 11 (10); E Bottomley 10 (9); B Bourboulas 10 (10); E Bow 10 (10); E Braithwaite 10 (6); P Brearley Pilling 9 (5); B Bridges 10 (1); C Briggs 9 (4); O Briggs-Scholefield 10 (10); C Bruce 10 (10); S Burke 10 (8); J Bush 11 (9); A Butterworth 12 (12); B Butterworth 10 (10); J Bywater 10 (6); O Cato 9 (9); F Chapman 11 (10); L Chapman 10 (6); M Chapman 11 (11); C Charlton 10 (10); J Cieciala 10 (8); F Clark 10 (10); L Clarke 9 (4); L Colbeck 10 (4); E Coldwell 11 (9); T Conlon 10 (5); L Connell 9 (3); L Conner 11 (6); L Conwell 10 (8); A Cowton 10 (9); T Cox 10 (6); B Crabtree 11 (8); A Crossland 10 (9); E Crossley 9 (2); R Crossley 9 (1); C Crothers 8 (3); J Darbyshire 10 (6); O Darbyshire 10 (4); O Davis 10 (7); K De Jersey 11 (3); C Demetriades 10 (5); M Denwood 6 (0); T Dighton 11 (6); J Dixon 9 (6); C Drucas 9 (0); A Dunn 7 (3); E Dyson 10 (5); C Elliott 11 (11); M Emmerson 12 (12); W Endeacott 11 (6); R Fawkes 10 (7); H Forbes 11 (10); B Fossett 8 (2); A Foster 11 (10); G Foster 9 (6); K Foster 11 (7); S Foster 7 (1); Y Foulds-Clare 10 (4); C Friend 9 (4); J Froggett 10 (2); J Furness 9 (7); A Ghanchi 10 (7); N Ginley 10 (7); O Ginley 9 (9); E Gledhill 10 (7); M Gobey 10 (7); N Golubovic 8 (5); L Gordon 10 (8); N Green 10 (7); H Greenwood 10 (10); C Grieve 9 (9); C Griffiths 9 (6); J Guest 11 (11); C Hallinan 10 (10); A Hallos 11 (8); L Handley 10 (10); A Hardy 10 (10); G Harrison 10 (7); M Harrison 9 (4); A Hawkins 10 (1); I Hewitt 11 (10); J Heyes 10 (4); N Hilton 10 (6); W Hilton 10 (6); J Hodson 2 (0); B Holden 9 (3); K Hollingdrake 11 (11); A Hollings 8 (7); E Hopkins 9 (6); S Hopkins 10 (10); T Horne 10 (5); G Hoyle 10 (9); J Hoyle 9 (7); A Hussain 9 (4); R Hussain 7 (6); Z Hussain 9 (0); K Illingworth 10 (8); J Jablonski 10 (9); G Jackson 9 (4); L Jackson 11 (11); A Jadidi 10 (7); O James 11 (11); D Jones 9 (1); D Jones 10 (5); D Jonson-Chesters 10 (10); H Kelly 9 (8); D Kelly-Ingham 10 (7); H Khurshid 11 (10); L Kilduff 10 (10); B King 11 (11); O King 10 (6); T King 9 (5); W Kirby 10 (10); N Knowles 8 (1); S Leach 8 (3); A Lees 10 (2); M Llewellin 10 (10); T Lodge 10 (5); H Lovatt 10 (7); C Love 10 (9); A MacDonald 5 (0); D Madden 10 (8); D Mallinson 9 (3); E Manning 10 (9); A Markham 11 (11); E Marlor 11 (11); M Maroof 9 (1); J Marsden 10 (8); J Marsh 10 (4); R Marsh 10 (10); B Martin 11 (6); R Martin 9 (3); D Martina 9 (7); T Masters 11 (9); G Mills 9 (3); C Minshull 9 (5); A Mohammed 9 (7); G Moloney 10 (10); B Newsham 10 (10); K Nicholls 10 (10); B Nuttall 10 (10); H Oliver 11 (11); S O’Neill 12 (11); M Parker 11 (11); N Parker 8 (1); T Patrick 10 (7); A Peake 10 (6); S Pearce 10 (10); R Pearson 10 (6); I Petrillo 10 (7); C Pincock 11 (10); E Pollard 10 (5); L Potts 11 (11); K Ramsden 9 (4); C Rashid 9 (5); P Rennalls 12 (12); C Robertshaw 9 (2); A Robinson 9 (3); M Rodd 10 (9); E Rotherforth 11 (11); J Senneck 10 (6); L Shaw 9 (4); M Shaw 5 (0); A Sheils 10 (5); L Shepherd 8 (2); J Short 9 (6); S Short 10 (9); A Simkiss 11 (11); O Skelton-Squire 9 (3); W Sladdin 8 (0); D Sloane 9 (7); A Smith 10 (8); B Smith 10 (2); J Smith 9 (5); R Smith 10 (6); R Smith 9 (3); C Smith-McHale 8 (1); K Souter 11 (11); C Sparkes 10 (10); E Stansfield 10 (9); L Stead 10 (9); D Steele 9 (4); T Stewart 9 (2); E Sweeney 5 (0); W Symms 10 (8); J Tait 11 (10); B Tattersley 10 (10); J Taylor 9 (3); J Tetley 11 (10); O Toole 9 (4); C Turner 9 (4); M Turner 10 (2); R Turner 11 (10); M Varin 10 (7); C Vaughan 10 (10); D Walker 10 (8); T Walker 10 (8); E Wasyliw 11 (11); E Watkins 9 (4); E Watson 9 (8); O Watson 9 (5); K Wenham Rogers 11 (11); J Whitehouse 10 (9); G Whitmore-Wilson 10 (7); M Widdop 10 (10); E Wigg 11 (11); O Wilkinson 9 (2); A Wolstenholme 10 (10); S Wolstenholme 11 (11); E Woodrow 10 (9); L Worthey 9 (9); M Worthington 11 (11); M Yaseen 10 (5).

Sowerby Bridge High School

H Abbas 10 (2); O Adalat 10 (10); A Ahmed 10 (7); A Ahmed 8 (2); S Ahmed 9 (1); Z Ahmed 10 (10); M Akhtar 10 (7); A Ali 10 (1); A Ali 10 (4); B Ali 10 (1); H Ali 10 (7); S Ali 10 (4); M Asad Qayyum 8 (0); J Ashington 7 (2); M Asif 10 (1); O Baca 11 (8); A Barkat 11 (10); S Basharat 10 (0); E Bieluczyk 11 (11); B Binks 10 (8); M Brezina 9 (9); L Bryson 10 (1); S Butt 10 (6); S Carter 10 (2); L Cater 9 (1); R Cater 9 (0); N Cerna 10 (3); A Chaudarey 2 (0); R Cinova 10 (5); B Clegg 10 (2); D Connelly 9 (2); J Crabtree 10 (10); S Crawshaw 9 (3); B Dixon 10 (0); S Dixon 10 (6); R Durrant 9 (0); A Eastwood 10 (8); D Fako 5 (1); C Fawcett 10 (0); C Fenton 10 (2); H Fraser 10 (8); M Ginns 10 (8); S Gresty 10 (8); M Griffiths 2 (0); L Grunza 6 (1); F Habib 10 (6); C Haigh 10 (1); R Haley 10 (10); N Haydari 12 (9); A Hinchliffe 10 (1); O Holub 6 (0); S Hope 10 (8); D Horvath 2 (0); J Hughes 10 (5); A Hussain 10 (1); A Hussain 10 (3); F Hussain 10 (3); H Hussain 10 (3); I Hussain 10 (9); M Hussain 10 (0); S Hussain 10 (7); H Iqbal 10 (10); K Iqbal 6 (0); A Jabeen 10 (5); M Kalasova 6 (1); G Kallai 4 (0); A Kalok 9 (0); H Karar 10 (1); I Kauser 10 (10); A Kearns 10 (3); S Khatoon 10 (1); M Khurram 10 (10); E Kiss 10 (3); J Lasek 6 (0); R Leach 10 (10); R Lee 10 (3); R Luxford 8 (0); G Mackrill 10 (10); F Mahmood 10 (5); H Mahmood 10 (4); M Mahmood 10 (9); R Mahmood 10 (10); Z Mahmood 10 (10); Z Mahmood 10 (3); Z Malik 10 (6); L Marlow 10 (5); C Marsh 10 (6); S Maryyam 10 (10); J McLean 10 (8); C McParland 10 (2); J Mihok 5 (1); B Mizgalski 11 (7); J Moazzam 9 (0); K Mohammad 10 (7); I Mohammed 10 (4); U Mohammed 5 (0); K Moriarty 10 (1); J Mudd 10 (0); E Nanarova 9 (1); H Nawaz 10 (10); R Nemcik 10 (1); B Nkomo 10 (3); Z Noor 10 (4); M Norea 1 (1); R O’Connell 10 (4); H Parveen 10 (1); W Patchett 2 (0); H Powell 10 (3); K Price 10 (6); S Qadeer 9 (0); A Qureshi 10 (9); M Rankin 10 (4); C Read 10 (8); T Rehman 10 (5); J Robinson 10 (1); J Rojek 1 (0); K Rybarova 7 (0); N Sajad 10 (3); A Sajid 10 (1); I Sami Shah Nawaz 6 (1); L Scukova 8 (0); T Scurrah 10 (10); S Shabir 10 (4); Z Shah 9 (8); L Shaw 10 (10); R Sivak 8 (2); B Slater 10 (6); S Smith 10 (4); E Spencer 9 (1); A Srouji 10 (9); C Steele 10 (2); K Stephenson 10 (10); C Summerscales 7 (0); L Sutcliffe 10 (7); I Tabassum 10 (1); C Tait 9 (7); C Thomas 10 (3); B Trafford 10 (8); D Tranova 8 (0); F Tulej 9 (1); H Ur-Rehman 10 (9); H Van-Eda 10 (4); J Veall 10 (2); C Veress-Handy 9 (2); A Wajed 6 (0); T Williams 9 (3); C Wilson 10 (2); R Woodhouse 9 (1); H Younis 10 (3); A Yusuf 10 (10); A Zabair 10 (4); A Zahid 10 (10); G Zahiu 11 (11); J Zhang 11 (11).

Key

First number denotes number of passes

Number in brackets denotes number of A*-C grades